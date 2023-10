Giove Teatro conquista un premio importante

Prestigioso premio per Giove Teatro, associazione viareggina che si occupa di teatro, corsi e eventi culturali: ha vinto il Premio Giuria Pubblico come miglior performance al Lucca Film Festival 2023 con Monti Python ‘Il senso della vita’. "Grazie di cuore – dice Roberto Panichi, attore ( foto) –. Sono anni che ci divertiamo al Lucca Film Festival. Abbiamo raggiunto un obiettivo importante il premio Giuria Pubblico come Miglior Performance. Ringraziamo tutti. Il magister Veio Torcigliani, l’Acsi Lucca, lo staff con Veronica Belli. Il locale OlioSuTavola, la compagnia I Chicchi d’Uva, le giurie e chi ha visto la prova". Gruppo formato da Roberto Panichi, Fabio Barsella, Michela Giunta, Daniele Domenici, Manuela Rossi, Sara Giovannelli e Luca Guidi.

Isabella Piaceri