Giovannetti sul 2 Giugno "L’inizio della libertà"

"Furono le prime elezioni dopo 22 anni di regime fascista e le prime aperte anche alle donne: da quel giorno iniziò il percorso verso la nostra Costituzione che ancora oggi definisce i principi sui quali poggia la nostra convivenza democratica, ossia libertà, uguaglianza e solidarietà". Con queste parole il sindaco Alberto Giovannetti ha reso omaggio ieri mattina in piazza Statuto alla festa della Repubblica effettuando la sua prima uscita ufficiale dopo la vittoria di domenica scorsa al ballottaggio. Durante la cerimonia, a cui erano presenti anche assessori e consiglieri sia di maggioranza che di minoranza, è stata deposta una corona d’alloro al monumento ai Caduti. "Voglio ringraziare – ha aggiunto Giovannetti, il quale ha rivolto un pensiero anche alle popolazioni dell’Emilia Romagna e a quella ucraina – tutti i cittadini che mi hanno dato l’opportunità di essere qui, oggi, a rappresentare ancora la nostra comunità e di ricominciare a farlo in una data così significativa per il nostro Paese".