Giovani e donne. Posti alle Generali

ASSICURAZIONI GENERALI ASSUME

Posti da assicurazioni Generali: la Gargano e Meciani è punto di riferimento per la Versilia con ben quattro sedi tra Viareggio, Pietrasanta e Camaiore. Si cercano dai giovani diplomati in cerca del primo impiego fino a donne che hanno lasciato il mercato del lavoro e che adesso vogliono tornare a mettersi in gioco. Diploma, automunito, conoscenza pacchetto office, dimestichezza con le piattaforme social, orientamento al risultato. Candidature: www.garganomeciani.it

2 TECNICI INSTALLATORI

Solema srl specializzata in vendita, installazione e manutenzione sistemi di chiusura industriali e residenziali, cerca tecnici installatori che abbiano almeno 1 anno di esperienza nei montaggi industriali o civili o entrambi; esperienza minima in carpenteria eo automazioni, installazioni o impianti elettrici; esperienza su cantieri navali o edili. Offriamo: contratto del commercio CCNL - Livello 6, Lavoro Full Time 40 h. settimanali, ci si sposta con mezzi aziendali, si parte da Massarosa e si ritorna a Massarosa. 3 mesi di prova, in caso di esito positivo, assunzione a tempo indeterminato. Cv a [email protected] o passare dagli uffici via Papa Giovanni XIII n.95 a Massarosa

FISIOTERAPISTA

Per residenza socio assistenziale in zona Viareggio

Il candidato si occuperà di valutare le condizioni fisiche dei pazienti e sviluppare piani di trattamento, utilizzare tecniche manuali per migliorare la mobilità, ridurre il dolore e promuovere la guarigione, prescrivere e guidare programmi di esercizi per migliorare la forza e la funzionalità. Requisiti: Laurea in Fisioterapia, Iscrizione FNOFI, Disponibilità immediata a Viareggio per sostituzione maternità, 30 ore settimanali. Info: 0586.1588211