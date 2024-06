Giovane aggredita dopo un prelievo. Scippo da 600 euro in piazza Shelley

Ha provato a resistere, a tenere stretto il suo smartphone. Quello che il ladro aveva puntato. Il malvivente però l’ha strattonata, con forza, e alla fine è riuscito a prendersi la cover del cellulare, dove la vittima custodiva circa 600 euro in contanti.

Lo scippo è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì in pieno centro, in piazza Shelley. Siamo a due passi dal Mercato e due dalla Passeggiata. La vittima è una trentenne, originaria della Romania; che dopo aver prelevato al bancomat stava passeggiando, con il telefono tra le mani in cui aveva nascosto i soldi, lungo via Matteotti. Lì è stata avvicinata da un giovane, probabilmente di origine magrebina, in bicicletta. L’uomo potrebbe averla tenuta d’occhio; e per questo le si sarebbe avventato contro. Lei non ha lasciato andare subito il bottino, per questo è stata trascinata. Fin quando il cellulare si è sfilato dalla cover, dove la giovane aveva infilato i contanti. Banconote che il malvivente si è ritrovato tra le mani e che ha passato rapidamente ad un complice. Poi insieme, i due, sono scappati facendo perdere le loro tracce. Ad intervenire a difesa della donna è stato un giovane, anche lui di origini straniere, che però è stato colpito dai malviventi senza riuscire a fermarli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Viareggio, che grazie alle testimonianze raccolte e alle riprese delle immagini delle videocamere della zona sono a lavoro per risalire all’identità degli autori del colpo. Mentre monta tra i cittadini la preoccupazione per i piccoli episodi di microcriminalità.

mdc