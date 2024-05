Giornata della sicurezza stradale. La Municipale incontra le scuole

La polizia municipale di Camaiore continua a lavorare per sensibilizzare in tema di sicurezza stradale. L’ultimo appuntamento si è tenuto ieri e ha fatto registrare un grande successo, con l’evento organizzato dall’amministrazione, in sinergia col comando, proprio in occasione della ‘Giornata europea sulla sicurezza stradale’. La giornata, ideata per le scuole, ha visto la presenza di tanti ragazzi dai vari plessi del territorio, che hanno preso parte all’evento organizzato nell’ambito del ‘Movimento art 230’. Dopo i saluti degli assessori Claudia Larini e Luca Mecchi, che hanno evidenziato i progetti portati avanti dalla Municipale nelle scuole, è stato ribadito l’invito a firmare la petizione per la corretta applicazione dell’articolo 230 del Codice della strada.

Oltre all’amministrazione, hanno dato il loro contributo l’associazione ‘Il sorriso di Elisa’ – creata dai genitori dopo la tragica scomparsa della figlia in un incidente stradale a Lido di Camaiore –; la Motorizzazione di Lucca rappresentata da Esposito Cuono, che ha parlato dell’importanza della sicurezza stradale anche nel controllo dei veicoli; l’Aci di Lucca rappresentata da Michela Del Bianco; e infine l’ospedale Versilia con la direttrice Lisanna Baroncelli e il direttore del pronto soccorso Giuseppe Pepe, che hanno parlato del peso dell’incidentalità nel sistema sanitario, con i relativi costi sia in termini umani che traumatici ed economici. Gli interventi sono stati chiusi da un testimonial d’eccezione: il campione del mondo di ciclismo su strada dilettanti Francesco Chicci. Lo sportivo ha portato la sua esperienza in ambito agonistico, relativa soprattutto alla preparazione degli atleti che avviene su strada. Chicchi ha sottolineato l’importanza dell’educazione stradale nelle scuole e ha invitato a sottoscrivere la petizione del Movimento Articolo 230.

"Ringraziamo tutto il Comando per l’importante iniziativa – commentano l’assessore Mecchi e il comandante della polizia municipale Claudio Barsuglia – e le associazioni presenti: Misericordia, Croce Verde, Fiab, Perla del Tirreno, Byker Inside, Bimbi a Zonzo, ma soprattutto tutti i ragazzi e i docenti delle scuole che non sono voluti mancare alla giornata. La diffusione della cultura della sicurezza stradale è un obiettivo e una priorità sia per l’amministrazione che per il comando di polizia municipale".

RedViar