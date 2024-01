Giornata della memoria con Piccolino

Sarà incentrata sulla storia di due famiglie ebree toscane l’iniziativa in agenda stamani alle 9,30 in municipio nell’ambito della Giornata della memoria. L’appuntamento, promosso dalla presidenza del consiglio comunale, vedrà oltre 100 studenti di medie e superioriri assistere alla presentazione dell’ultimo libro del professor Marco Piccolino (nella foto), studioso di neuroscienze e per molti anni docente all’università di Ferrara, dal titolo “Dalla Versilia alla Garfagnana. Storia di Ebrei e di giusti”. Volume che parlerà delle due famiglie ebree che riuscirono a scappare dalla ferocia nazifascista grazie all’aiuto di quattro persone, ossia don Innocenzo Lazzeri, il medico Mario Lucchesi e i due contadini garfagnini Giuseppe Mansueto e Maria Rossi.