Giornata del Malato. Le sedi della Misericordia aprono le porte al pubblico

In occasione della 32ª Giornata Mondiale del Malato, in programma domani, la Misericordia di Camaiore e e la MiseLido aprono le porte alla comunità dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17, attraverso l’offerta gratuita dei propri servizi infermieristici e la presenza di attività informative sui servizi. Nello specifico, alla sede di Lido di Camaiore sarà presente un infermiere per prestazioni gratuite. Inoltre, sarà possibile visitare il centro diurno intitolato a don Bruno Simi. Il personale presente darà informazioni sulle attività, gli orari e i moduli del centro, il servizio di “Pronto Badante” e l’assistenza domiciliare. Infine, chi busserà alla porta della MiseLido troverà attivo lo sportello d’ascolto gestito dalla psicologa dell’associazione.

Anche la sede di Camaiore sarà attiva. In particolare, ci sarà l’attività infermieristica negli orari descritti e uno sportello informativo sui servizi svolti alla sede di Camaiore. La Misericordia di Camaiore e Lido metterà inoltre a disposizione tre equipaggi e altrettanti mezzi disponibili per accompagnare gli anziani alla messa che si terrà alla chiesa di Ripa, nel comune di Seravezza.

"L’amministrazione comunale di Camaiore sostiene con forza l’iniziativa, consapevole dell’importanza fondamentale delle associazioni che svolgono questi servizi e che non smetteremo mai di ringraziare – commenta l’assessora alla sanità e al sociale Anna Graziani –; in un momento così drammatico per la sanità pubblica italiana, questa giornata prende ancora più centralità, perché, rispetto agli altri anni, le realtà territoriali devono farsi sempre più carico delle persone con problemi di salute".