Giochi della Matematica. Cosimo e Agata in finale

Ennesima soddisfazione per l’istituto comprensivo Pietrasanta 1 e i suoi piccoli "geni". Anche quest’anno due alunni hanno raggiunto la finale nazionale dei "Giochi matematici del Mediterraneo", promossi dall’Accademia italiana per la promozione della matematica, con l’appuntamento in agenda il 18 maggio a Palermo. All’ultima selezione erano stati ammessi ben sei alunni della scuola media "Barsanti" e due di loro, entrambi iscritti in 3A, sono approdati alla finalissima. Si tratta di Cosimo Bandoni, arrivato primo e approdato alla finale per il secondo anno di fila, e Agata Binelli, che si è piazzata seconda. Il dirigente scolastico Maria Teresa Di Leone, che da sempre favorisce la partecipazione degli alunni a concorsi e manifestazioni anche di rilevanza nazionale, si congratula con gli studenti e con gli insegnanti che con impegno formano i ragazzi valorizzando i talenti di ciascuno e le discipline scientifico-tecnologihe (Stem).

d.m.