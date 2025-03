Giardino della scuola Collodi: "Sappiamo già come agire"

"La situazione del giardino della scuola Collodi è sotto controllo e a breve saranno adottati i primi provvedimenti". A rassicurare i genitori che hanno promosso una raccolta di firme, è l’assessore all’istruzione Valentina Mozzoni. "Giorni fa ho fatto un sopralluogo con l’ingegnere capo Riccardo Orsini – spiega Mozzoni – per valutare gli interventi per migliorare l’area e renderla più funzionale e accogliente per i bambini. Un tema da tempo oggetto di confronto con il sindaco Lorenzo Alessandrini con la preside Gori". Il primo intervento previsto è un ampliamento del giardino, restituendo così la parte sottratta dal cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido. "Comprendo le preoccupazioni dei genitori – aggiunge Mozzoni – ma credo che siamo tutti consapevoli delle difficoltà date dal maltempo che hanno rallentato ogni intervento"