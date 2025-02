Gianna Queni si esibisce a Villa Bertelli

Musica protagonista domani alle 17 a Villa Bertelli nella Sala Ferrario dove è in programma: “Se ancor si piange in cielo, Recital“ del soprano Gianna Queni (nella foto) accompagnata al pianoforte dal maestro Cesare Goretta. Una performance che tocca l’opera lirica romantica italiana. Il concerto riprende nel titolo un verso del Don Carlos di Giuseppe Verdi e propone pagine dalle opere verdiane e pucciniane tra le quali Aida, La Forza del Destino, Traviata, Don Carlos, Madama Butterfly, Tosca, Turandot, interpretate da Gianna Queni, interprete che si è distinta, tra gli altri, al Teatro dell’Opera di Roma, Las Palmas, Torre del Lago: per timbro e tecnica vocale si conferma come una delle voci più interessanti nel panorama lirico attuale.