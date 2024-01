Giani e il canale “liberato“ : "Avevo ragione a non chiudere. Rosselli resta altri 45 giorni"

VIAREGGIO

"La corsa contro il tempo l’abbiamo vinta". Il presidente della Regione, Eugenio Giani, è soddisfatto. Ieri, di primissima mattina, è tornato a Viareggio per verificare l’andamento del dragaggio all’imboccatura del porto. Accompagnato dal commissario dell’Autorità Portuale, Alessandro Rosselli, dal responsabile della Sales (la ditta proprietaria della draga Aurieldo) Luca Mengozzi, e dal vicesindaco, Valter Alberici, a bordo del rimorchiatore “Pasquino“, ha raggiunto la draga. "È già stato liberato e reso agibile per le imbarcazioni un canale all’interno dell’imboccatura del porto – osserva Giani – , riportandolo ad un pescaggio di 4,5/5 metri. La flotta di 80 pescherecci che opera nel porto di Viareggio stamani, di prima mattinata, è potuta partire e poi ritornare regolarmente".

Un risultato che il governatore rivendica con orgoglio...

"La nostra scelta di non chiudere il porto è stata giusta".

Ma l’insabbiamento è un problema ’antico’, eppure non c’era mai stata una crisi come questa?

"È vero, ma non c’erano state nemmeno mareggiate come quelle di inizio novembre e inizio di dicembre".

E ora?

"Il lavoro proseguirà per togliere la sabbia da tutta l’imboccatura in modo esteso e non solo in una parte ristretta, come è stato fatto adesso in via emergenziale".

Per oggi è previsto un peggioramento del meteo?

"Sì, proprio per questo abbiamo potenziato i turni".

Basterà?

"I tecnici assicurano di sì".

Domani scade anche la proroga dell’attuale commissario Rosselli. Pronta la nomina del nuovo segretario della Port Authority?

"L’accordo con il sindaco Del Ghingaro c’è, ma d’intesa con lui, vista la situazione emergenziale, ho confermato Rosselli come commissario per altri 45 giorni. Poi nominerò il nuovo segretario generale".

Tommaso Strambi