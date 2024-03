Geni della matematica. Premiati due studenti

Non solo artisti, artigiani, musicisti, poeti e inventori del motore a scoppio. Da diverso tempo Pietrasanta sforna periodicamente anche dei piccoli “geni“ della matematica che riescono a portare il nome della città su palcoscenici nazionali. L’ennesima impresa, che sta riempiendo di soddisfazione l’istituto comprensivo Pietrasanta 1, è stata compiuta da due alunni iscritti al secondo anno delle scuole medie “Barsanti“ di piazza Matteotti. Il talento innato per i numeri ha il volto di Rafael Borri Arocena e Agata Binelli.

Rafael nei giorni scorsi ha vinto la fase regionale dei “Giochi matematici del Mediterraneo“ e anche Agata è salita sul podio piazzandosi al terzo posto. Questo significa che Rafael avrà la possibilità di partecipare alla finalissima nazionale che si terrà il 19 maggio alla Cittadella universitaria di Palermo. "Il nostro istituto – scrive la dirigente scolastica del comprensivo 1 Maria Teresa Di Leone – augura un grande in bocca al lupo a Rafael che, in qualità di finalista, si recherà a Palermo per svolgere la prova finale dei ’Giochi matematici del Mediterraneo’, organizzati dall’Accademia italiana per la promozione della matematica. In questi giorni infatti si è svolta la fase finale regionale a cui erano stati ammessi ben 11 studenti delle nostre medie ’Barsanti’, con Rafael e Agata saliti sul podio. Da parte nostra c’è tanta soddisfazione per i risultati raggiunti e lo dico anche a nome di tutti i docenti della scuola media ’Barsanti’. Da sempre favoriamo la partecipazione degli alunni a concorsi e manifestazioni anche di rilevanza nazionale e questi risultati premiano i nostri sforzi e la qualità dei nostri alunni".

d.m.