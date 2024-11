"Games" in riva al mare. Tra vintage e nostalgia sul Belvedere rivivono i titoli che fecero storia

Immagina entrare in una stanza e vedere in fila tutti i giochi della propria infanzia e adolescenza, un game boy formato gigante, joystick collegati a delle televisioni retrò, macchine da gioco vecchio stampo: ecco, non occorre immaginare, basta andare in Piazza Mazzini ed entrare nello stand vista mare in collaborazione con il Lucca Comics.

Ci sono tutti quei videogame che hanno fatto la storia dagli anni Settnata in poi: da "Pong", il primo videogame mai creato, e "Space invaders", fino all’intramontabile "Mario Bros", che anche oggi fa innamorare intere generazioni di giovani, come dimostrano sia il Carnevale sia il Comics che vedono molte persone – adulti, adolscenti e pure bambini – vestirsi dai personaggi del gioco. Nella collezioni dei videogame anni Novanta, spiccano "Mario Kart" e "X-Men vs Street Fighter".

È proprio davanti a quest’ultimo videogame che si fermano due ospiti d’eccezione: il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e il sindaco di Lucca Mario Pardini, riuniti nello stand che sancisce una brillante collaborazione tra i due comuni e di cui entrambi i sindaci si dichiarano fieri.

Per Del Ghingaro, "è un modo per le nuove generazioni di venire a provare quali fossero i nostri giochi e capire come siamo arrivati a certi livelli oggi. Questo stand consente di vedere il passato di ciò che oggi, in questi giorni, è mostrato a Lucca". Il padiglione, quindi, è come se fosse un super testimone del punto di partenza di tutti i videogame che sono amati anche dalle nuove generazioni e sono ricordati dalle vecchie generazioni con nostalgia. "È un onore poter ospitare il Comics anche nella nostra passeggiata: è come se oggi Lucca ci fosse venuta a trovare così", continua il sindaco.

Dello stesso parere è Mario Pardini, sindaco di Lucca: "Lo stand è bellissimo, i videogiochi sono tantissimi e divertenti e, cosa bellissima, si vede il mare da qua": è come se il Comics si fosse trasportato in piccola parte all’interno del padiglione.

Sono iniziative come questa e come quella di ’Lucca in Maschera’ – che vede il Carnevale viareggino trasportato a Lucca per un giorno – a creare un forte legame tra le due città e una grande collaborazione. Sono in molti ad essere attratti dal padiglione, grandi e piccoli: ecco arrivare un gruppo di adolescenti e fermarsi incuriositi davanti al game boy gigante, un papà con la figlia che rimane affascinato nel rivedere giochi con cui ha passato l’infanzia, altri che indicano stupiti alcuni schermi, forse ricordando alcune scene dell’adolescenza.

Viola Mallegni