"Gamberoni e scampi. Sebbene il crudo..."

"Anche quest’anno abbiamo fatto il boom, a Natale e per Capodanno" esordisce Guido Volpi, al timone della storica Pescheria sotto le logge del Piazzone. Un’istituzione che poco più di un mese fa piangeva la scomparsa di Aldo Bonuccelli, in pescheria all’età di dieci anni fino a quando la salute gliel’ha permesso, e che ha conquistato la fiducia e l’affetto di tantissimi viareggini, che in tutti questi anni sono stati suoi clienti. Una fiducia che sembra perduraree, come si evince dalle parole di Volpi e dalle spese e dagli ordini degli habitué, che si recano in negozio per i preparativi dell’imminente San Silvestro.

Un Capodanno, per molti, all’insegna dei prodotti ittici locali, che guardano al passato e tramandano le tradizioni familiari, dei viareggini marinari e capaci di trasmettere sulla tavola la propria passione per il mare e tutto ciò che lo riguarda. "L’ultimo dell’anno è solitamente la serata dei gamberoni, della catalana e degli scampi, che, freschi, costano adesso circa 60 euro al chilo – aggiunge Volpi – e il cui successo vediamo nelle moltissime vendite al pubblico. C’è da dire, però, che quest’abitudine e tradizione comincia ad essere spodestata dal crudo, per cui abbiamo tantissime prenotazioni per il 31, e che ora fa da padrone". Un crudo di mare che è divenuto, negli ultimi anni, quasi una moda, una tendenza glamour e social che va oltre la sushi mania, e comincia da lontano, essendo parte integrante della nostra tradizione, italiana come viareggina. E che conquista, anche per l’attesa del 2024, moltissimi viareggini che, estimatori dei prodotti nostrani, guarniranno le tavole con pesce fresco.