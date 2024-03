Galante vince il premio Tarabella. Il futuro? La medicina personalizzata

VIAREGGIO

Una mattinata ricca di emozione quella vissuta sabato nella splendida cornice di Villa Argentina, a Viareggioin occasione della cerimonia di consegna della prima edizione del Premio di Studio “Massimo Tarabella”. Un premio nato dal desiderio della dottoressa Sandra Cosci di mantenere vivo il ricordo dell’amato marito scomparso circa un anno fa per un male incurabile. Tarabella, biologo viareggino, nel corso della sua vita ha sempre cercato di valorizzare, aiutare ed incentivare i giovani nel loro percorso di studi e nella ricerca, essendo stato anche lui un giovane ricercatore da neo laureato. Il progetto, grazie anche alla collaborazione del professor Sandro Paci, ordinario di impianti nucleari alla facoltà di Ingegneria di Pisa e all’architetto Bruno Ulisse Viviani, è subito stato accolto con grande entusiasmo sia dall’Università di Pisa, che dalla Provincia di Lucca, che ha concesso, per l’occasione, la disponibilità di Villa Argentina. Il premio sarà bandito ogni anno dall’Università di Pisa ed assegnato alla migliore tesi di laurea magistrale in Biologia Applicata alla Biomedicina, alla Biologia Molecolare e Cellulare, alle Biotecnologie Molecolari o alle Neuroscienze, conseguita presso l’Ateneo pisano.

Da sottolineare l’importante valore economico del contributo stanziato dalla dottoressa Cosci, pari a tremila euro annui. La prima edizione, a cui hanno partecipato numerosi concorrenti, è stata vinta dalla dottoressa Alessia Galante, con una tesi in Biologia Molecolare e Cellulare dal titolo “Medicina personalizzata: xenografts di zebrafish e organoidi derivanti da pazienti affetti da adenocarcinoma pancreatico duttale come metodo predittivo nella risposta ai trattamenti chemioterapici” sotto la supervisione della professoresssa Vittoria Raffa, ordinario di Biologia Molecolare al Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. Alla cerimonia hanno partecipato oltre la dottoressa Cosci e la vincitrice Alessia Galante, anche la dottoressa Irene Tarabella consigliera Provincia di Lucca, il professor Marco Macchia delegato per i rapporti con il Territorio del’Unipi e il professor Massimo Dal Monte, direttore del Dipartimento di Biologia che si sono dichiarati tutti entusiasti della riuscita e dell’importanza di questo premio volto alla valorizzazione dei giovani.