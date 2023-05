Gaia: "Avanti con il raddoppio del depuratore"

Il consiglio d’amministrazione di Gaia ha effettuato un sopralluogo al depuratore di Viareggio per verificare l’avanzamento dei lavori sull’impianto. Il gestore sta portando avanti un progetto da 9 milioni di euro che prevede il revamping e l’ampliamento dell’impianto, con l’obiettivo di adeguarne le capacità in risposta alle fluttuazioni dei carichi durante il periodo estivo, e migliorarne i processi, come contributo alla tutela delle acque di balneazione e dell’ambiente circostante. "Gli interventi del ’raddoppio del depuratore’ procedono serrati – commenta il presidente di Gaia Vincenzo Colle –; osservando i cantieri e le strutture imponenti in costruzione si può comprendere quale sia la portata davvero significativa dell’opera che stiamo portando avanti. Il depuratore futuro sarà capace di trattare efficacemente i carichi di ’extra lavoro’ in arrivo nel periodo estivo".

Non è il primo intervento effettuato da Gaia: "Nel 2018 abbiamo ammodernato la linea Carousel dell’impianto, con un investimento di circa 400 mila euro; nel 2021 abbiamo sostituito le membrane della linea depurativa Mbr per un milione e 300mila euro. Torniamo a investire con interventi decisivi per l’efficientamento di tutti i processi, costruendo una nuova linea di trattamento a fanghi attivi oltre alle due linee ad oggi esistenti, potenziando i pre-trattamenti, i trattamenti terziari, la disinfezione, abbattendo i cattivi odori e ponendo in campo anche delle strategie per ridurre i consumi".