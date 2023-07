Futuro polo ’Don Lazzeri-Stagi’ L’appalto è stato assegnato Entro l’estate partono i lavori

di Daniele Masseglia

Rispetto al cronoprogramma il ritardo è di qualche mese, ma l’obiettivo resta invariato: inaugurare il polo scolastico del “Don Lazzeri-Stagi“ con l’anno scolastico 2025-2026. A ridare gambe all’iter è l’assegnazione del maxi appalto, da oltre 19,2 milioni di euro, alla ditta “Manelli“ di Monopoli (Ba), che ha avuto la meglio su altre tre aziende. A giorni, pertanto, i tecnici della Provincia e i dirigenti della ditta si incontreranno per stilare un cronoprogramma dei lavori, che a regola dureranno un paio d’anni con la conclusione prevista nel settembre 2025.

"Finalmente – dice il presidente della Provincia Luca Menesini – inizia il conto alla rovescia che porterà alla nascita del nuovo e moderno polo scolastico di Pietrasanta. Una scuola avveniristica che coniugherà le moderne esigenze della didattica con la funzionalità, il risparmio energetico e il rispetto dell’ambiente. Sarà una sede unica per i due istituti, calata nel contesto artistico e culturale di Pietrasanta e che potrà fungere da polo attrattivo per iniziative, mostre, conferenze e quant’altro". Il polo, che sorgerà dopo la demolizione del liceo artistico “Stagi“, accoglierà numerose aule, laboratori e spazi espositivi. Si articolerà in due porzioni, con un blocco amministrativo che ospiterà biblioteca e aula magna, mentre in quello attuale ci sarà la gipsoteca. "I tempi tecnici e amministrativi non sono stati brevi – conclude il vice presidente Nicola Conti, che ha la delega per le scuole della Versilia – ma con la collaborazione di tutti, della scuola e degli uffici provinciali che hanno ottenuto risorse aggiuntive pari a 3 milioni in più rispetto al budget iniziale, ci siamo riusciti grazie a un impegno che proseguirà con verifiche sui lavori: per studenti e professori il disagio sarà minimo".