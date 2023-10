Futuro dell’ex Greppia. Incontro dei paesani martedì prossimo in Vaiana

Martedì prossimo alle 21 al bar Pretino in Vaiana ci sarà un nuovo incontro del gruppo dei paesani "per capire come procede la nostra richiesta di avvio di un percorso partecipativo protocollata lo scorso 20 settembre attorno al tema del futuro della Greppia". "La nostra intenzione non è certo dividere i cittadini in due fazioni “greppia- sigreppia-no” – premettono – il nostro obiettivo, piuttosto, è sollevare l’importanza del coinvolgimento di tutta la cittadinanza nelle decisioni irreversibili che definiranno l’aspetto della Forte dei Marmi del futuro. Per questo motivo abbiamo iniziato una raccolta firme che ci ha portato ad avere circa 450 firme di cittadini interessati"