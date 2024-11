“Un furto da professionisti. Hanno cenato nel locale e studiato”: colpo nel noto ristorante, parla il gestore

Torre del Lago, 17 novembre 2024 – Bottiglie di champagne, vini pregiati come Ornellaia, Sassicaia, Masseto, Solaia e Romanée-Conti. Oltre a danni agli infissi e il locale completamente a soqquadro. È stata l’ennesima notte da incubo della stagione invernale per il rinomato ristorante Basilico Fresco alla rotonda sulla Marina di Torre del Lago, derubato a notte fonda, nel buio, da ladri, indubbiamente professionisti, che hanno colpito a colpo sicuro: probabilmente avevano già preso le misure al locale e alla cantina per fare un colpo rapido e cospicuo.

“Sicuramente sono venuti a mangiare e hanno studiato tutto a tavolino – commenta Giacomo Pezzini (nella foto), anni fa famoso per il suo “Pescatore” e ora socio del Basilico – e hanno preparato il furto ad hoc. Purtroppo durante l’autunno e l’inverno, quando di notte la Marina è poco frequentata perché diversi locali sono chiusi, queste cose sono accadono spesso. Ma se finora si è trattato di ladruncoli di poco conto, che hanno fatto più danni che altro, stavolta siamo davanti a gente preparata: hanno aspettato che si chiudesse e in sette minuti hanno fatto il colpo. Siamo avviliti, perché si tratta di vini particolari di annate ormai introvabili che hanno acquistato un gran valore”.

Secondo Pezzini, i locali della Marina del paese devono mettersi d’accordo perché c’è bisogno di una sorveglianza continua per la notte. “È un rischio per tutti – conclude Pezzini – perché se avessero puntato all’incasso, potevano aspettarci fuori, aggredirci, farci del male e derubarci dei soldi. Purtroppo ora che si avvicina Natale e Capodanno e siamo più esposti ai furti perché i locali sono ben forniti”. Il fatto, secondo le telecamere, è avvenuto all’1 e 25 minuti di domenica mattina e i Carabinieri di Viareggio (avvertiti dall’allarme) sono intervenuti repentinamente, in soli 10 minuti erano sul posto. Ma non ce l’hanno fatta a cogliere sul fatto i mal viventi. Il Basilico ha sporto denuncia, ed essendo un locale di livello (quest’estate si è visto il ballerino Roberto Bolle, il grande Giancarlo Giannini e i protagonisti del Festival Pucciniano) è tra quelli che fanno gola... anche ai ladri.