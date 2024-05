Muro di fumo sbarra la galleria, traffico in tilt sulla Bretella per il guasto di un furgone

Viareggio, 5 maggio 2024 – Oltre la bocca della galleria un muro di fumo, spesso come il cemento, che sbarrava la strada verso il mare. È la scena che si sono trovati di fronte gli automobilisti che ieri viaggiavano sulla Bretella, in direzione Lucca-Viareggio.

Proprio da loro, intorno alle 13.15, sono partite le richieste di intervento ai vigili del fuoco, che dal comando provinciale sono volati allora a sirene spiegate verso l’autostrada. Perché si è temuto il peggio, anche se la realtà, per fortuna, era decisamente meno grave di quanto potesse apparire.

Da un serio guasto meccanico al motore di un furgone si è infatti sprigionata la nube di fumo, mai divampato in un incendio, che in breve tempo, però, ha invaso la galleria inghiottendo l’orizzonte. Il corriere è riuscito comunque ad uscire dal tunnel, e ad accostare il mezzo nelle prima piazzola di sosta disponibile da dove ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno disciplinato il traffico in attesa della “schiarita“.

Inevitabili i disagi per la circolazione; con centinaia di automobilisti che, al primo spiraglio di sole, si erano messi in viaggio, e che si sono trovati incolonnati. Ad attendere con pazienza che quella nuvola grigia evaporasse. Mentre qualcuno, nell’attesa, ha cercato informazioni; altri, con centinaia di chilometri sulle spalle, ne hanno approfittato per sgranchirsi le gambe. Altri ancora per far sgranchire le zampe al proprio cane.

Soltanto quando la visibilità è tornata nitida gli agenti della Polstrada hanno riaperto la strada e la galleria. E allora, proprio come il fumo nell’aria, anche il traffico si è dissolto.

Red.Viar.