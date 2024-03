Fuga di gas in un negozio. Clienti evacuati

Momenti di concitazione ieri mattina in un’attività di Torre del Lago, dov’erano in corso dei lavori di sostituzione delle celle frigorifere. A causa di una fuga di gas refrigerante, che ha creato una nuvola bianca, è stato chiesto in via precauzionale ai clienti di lasciare il negozio. Da qui un po’ di apprensione e tantissime telefonate ai centralini d’ermergenza e anche al nostro numero di cittadini preoccupati. Fortunatamente il problema si è risolto nel giro di poco tempo, quando i tecnici hanno riparato la falla che si era aperta in un tubo, e gli acquisti sono proseguiti regolarmente.