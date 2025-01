Fu ferito da colpo di fucile. Presto tornerà a casa

È uscito dal reparto di terapia intensiva il 64enne originario di Strettoia che il giorno di Santo Stefano, mentre stava pulendo il terreno di sua proprietà nella zona di Malbacco, fu colpito all’inguine dal colpo di fucile sparato da un cacciatore di 27 anni. L’uomo, che è sempre ricoverato all’ospedale di Cisanello, ha chiamato amici e parenti per dare la lieta notizia. A questo punto si aspettano le dimissioni, anche se non è dato sapere con precisione quando potrà avvenire, a cui farà seguito un lungo periodo di riabilitazione. Da quello che gli amici sono stati in grado di apprendere, il 64enne se l’è vista davvero brutta e deve la vita proprio a colui che accidentalmente lo ha colpito. La pallottola gli ha reciso infatti una vena femorale facendogli perdere quasi 3 litri di sangue. Ma nel giro di pochissimi minuti è stato salvato dal giovane cacciatore, il quale l’ha soccorso stringendogli un laccio alla gamba. Un gesto provvidenziale senza il quale l’esito sarebbe stato probabilmente funesto.

d.m.