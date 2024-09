“Frontemare“: i racconti di vita di Canino

L’amore per il mare e racconti di vita. Di questo si parlerà oggi, alle 17 nel Salone dell’Annunziata del Chiostro di Sant’Agostino, con il giornalista Massimo Canino e il suo libro “Frontemare. Storie straordinarie e comuni dai porti di Toscana“ edito da Minerva. Un appuntamento che, nell’ambito del progetto “Il dono della sete” promosso dalla biblioteca comunale “Giosuè Carducci”, si sposa alla perfezione con il tema a cui è dedicato il mese di settembre, vale a dire il viaggio. Come quello di Canino che in barca a vela per 4 mesi ha raccolto e poi raccontato storie di vita, semplici e straordinarie allo steso tempo,

L’ingresso all’iniziativa è libero e i proventi derivanti dalla vendita del libro saranno devoluti alla Fondazione Meyer di Firenze.