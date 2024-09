“Frontemare“. Emozioni e storie. Il libro di Canino

Dedicato al mare, dedicato alle storie che hanno il sapore del mare, ai porti, racconti di vita vissuta di persone straordinariamente normali, ma di grande spessore umano e morale. Storie da leggere per emozionarsi, racconti che nascono dai e nei porti di Toscana. Tutto questo è: “Frontemare. Storie comuni e straordinarie dai porti di Toscana“ di Massimo Canino, edizione Minerva, Bologna. La presentazione sarà domani alle 17.30 al Museo della Marineria “Alberto Gianni”. L’evento è curato dall’Unione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro per Luna Navigazione della Marina Mercantile sezione di Viareggio. Dialoga con Massimo Canino Franco Pocci. Il libro ha la prefazione del governatore Eugenio Giani e tra i tanti capitoli dedicati ad altrettanti porti della Toscana un capitolo è dedicato al porto di Viareggio e al vissuto del maestro d’ascia Raffaele Bergamini che partecipa alla presentazione. L’autore di questo libro è Massimo Canino che avrebbe dovuto essere un veterinario, e invece ha sempre raccontato la vita degli altri perché, per quaranta anni, ha fatto il giornalista televisivo. L’amore per il mare infonde pace, serenità e Massimo Canino lo ha solcato con la sua barca a vela Mary Bird VII e miglio dopo miglio ha messo su carta le storie che gli sono state racccontate o che ha vissuto in prima persona.

Ed è proprio da questa esperienza personale e dalla capacità che ha Canino, di narrare, che è nato Frontemare, un patrimomio divenuto di tutti i lettori.

m.n.