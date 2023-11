Fronte caldo per la giunta. Mensa scolastica, ci siamo. Fissata la data di inizio

La notizia è filtrata nella prima mattinata di ieri e ha cominciato a rimbalzare da uno smartphone all’altro, con i genitori degli alunni massarosesi a darsi di gomito. "Guarda cosa mi hanno girato", dice il papà di un bambino alla mamma di un compagno di classe. Sul display dello smartphone c’è un messaggio in cui si comunica che le mense partiranno il 27 novembre. "Ma sarà vero?", si chiede qualcuno, poco incline all’ottimismo.

A fugare ogni dubbio ci ha pensato l’amministrazione, che nel primo pomeriggio di ieri – mentre sul sito della Provincia la gara per l’aggiudicazione dell’appalto delle mense massarosesi risultava ancora in corso – ha emesso una nota in cui conferma che il servizio partirà il 27. "Dopo le note questioni legate ai tempi tecnici e alle esigenze di verifica della gara di affidamento del servizio di mensa scolastica è ufficiale la data di partenza: lunedì 27 novembre – si legge nel comunicato diramato da piazza Taddei –; tutti i controlli riferiti all’azienda che risulta prima in graduatoria hanno riscontrato esito positivo, quindi la prossima settimana ci sarà l’aggiudicazione a Sodexo e il servizio potrà finalmente partire. Nel frattempo il Comune sta lavorando agli ultimi atti e Sodexo sta predisponendo ogni aspetto per essere pronta alla partenza, dalle sedi, ai mezzi, alle anagrafiche per l’iscrizione e per le diete con specifiche esigenze".

Soddisfatto l’assessore alla scuola Mario Navari che ha seguito passo dopo passo le pratiche che hanno portato all’aggiudicazione: "Non abbiamo mai smesso di lavorare con l’obiettivo di fare bene e allo stesso tempo diminuire al massimo i tempi e i conseguenti disagi per le famiglie e per tutto il mondo della scuola – sottolinea –; adesso finalmente abbiamo la data certa di partenza, continueremo a condividere con tutti ogni passaggio come abbiamo semrpe fatto".

In accordo con la dirigenza scolastica dei due istituti comprensivi, venerdì 24 di novembre alle 17 nell’Auditorium della ’Pellegrini’ di Massarosa, il Comune insieme a Sodexo incontrerà i rappresentanti mensa del Massarosa 1 e dell’Armando Sforzi e anche i rappresentanti dei consigli di istituto. "Una mensa che torna pubblica, equa, accessibile a tutti e di qualità – commenta la sindaca Simona Barsotti –; nonostante le difficoltà di queste settimane siamo di fronte a un passaggio fondamentale per le famiglie e per la nostra comunità. Massarosa si riappropria di un diritto strutturando, con un contratto di tre anni, rinnovabile, un servizio che può dare davvero continuità e garanzie attraverso un controllo diretto dell’ente a tutti i livelli, nell’interesse dei ragazzi e delle ragazze delle nostre scuole".

RedViar