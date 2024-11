Frash mob e letture al femminile

Un pomeriggio di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L’assessorato alle pari opportunità promuove una serie di attività per lunedì 25 novembre, il giorno dedicato a iniziative per diffondere una cultura di rispetto. Il primo appuntamento è in programma alle 15 nel giardino di Palazzo Mediceo con un flashmob con le associazioni, la cittadinanza e chiunque voglia unirsi al coro di un netto stop alla violenza contro le donne. A seguire, i saluti istituzionali con la partecipazione dell’assessore alle pari opportunità Valentina Mozzoni e quindi la presentazione delle opere “Donna ionica” di Matteo Castagnini e “La conquista della libertà” di Sara Bini e Margherita Benassi. Opere che gli artisti doneranno in quell’occasione alla biblioteca comunale. Alle 17 seguirà la maratona di lettura in biblioteca, con letture incentrate sulla figura femminile nella letteratura, come celebrazione della donna in tutti i suoi aspetti. I partecipanti potranno scegliere e leggere un passo di un libro di cui è autrice una donna o che abbia al centro una figura femminile. Per partecipare non è necessaria alcuna prenotazione.

"Quest’anno abbiamo deciso di dare spazio all’arte e alla letteratura – spiega l’assessore Valentina Mozzoni – come strumento per veicolare una cultura del rispetto che può trovare in queste forme espressive preziosa linfa per la formazione dei giovani e spunti di riflessione per gli adulti". Il flashmob, lo spazio dedicato alla presentazione delle opere d’arte e la maratona di lettura sono promosse dal Comune assieme alla Fondazione Terre Medicee e alla Biblioteca comunale. I partecipanti sono invitati a indossare qualcosa di rosso.