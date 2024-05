Frana in via Balza Fiorita. Arrivano i soldi da Firenze. Lavori chiusi a fine anno

Mentre il Comune porta avanti in proprio i lavori per il bypass di via Balza Fiorita – che consentirà la riapertura al traffico, seppur parziale, dell’arteria collinare – da Firenze arrivano buone notizie: nei giorni scorsi è stato sottoscritto l’accordo con la Regione per i 350mila euro promessi dal presidente Eugenio Giani e destinati a cofinanziare i cantieri necessari alla riqualificazione della strada.

I soldi arriveranno non appena il Comune comunicherà il nulla osta alla partenza dell’opera definitiva e le risorse saranno stanziate in tre momenti distinti: il 70 per cento – 245mila euro – alla consegna dei lavori, una volta comunicata a Firenze l’aggiudicazione definitiva; il 20 per cento – 70mila euro – una volta certificata alla Regione la chiusura dei cantieri; e un ultimo 10 per cento – 35mila euro – in seguito alla rendicontazione alla Regione della spesa finale. Il contributo straordinario potrà essere ’adeguato’ rimodulando il quadro economico dell’internvento fino a un massimo del 5 per cento.

L’accordo sottoscritto tra Camaiore e Firenze stabilisce anche il cronoprogramma degli interventi: a partire dalla data di sottoscrizione, 60 giorni per l’approvazione del progetto esecutivo; 10 giorni per la pubblicazione del bando; 20 per l’aggiudicazione definitiva; 20 per la stipula del contratto; 5 per la consegna dei lavori in via d’urgenza; 80 per la fine delle operazioni; 5 per determinare la funzionalità dell’opera ed eseguire i collaudi. Entro il 31 dicembre, la Regione si aspetta il collaudo tecnico-amministrativo e la rendicontazione finanziaria.

