Frana di Gombitelli. Lavori a tempo di record. Installata la rete paramassi

Entrano nella fase finale i lavori per il ripristino della frana di via dei Norcini, a Gombitelli. Le operazioni stanno procedento a ritmo serrato: inizialmente, era stato preventivato un impegno di circa tre mesi dalla partenza dei cantieri, a fine gennaio. Dopo la realizzazione della paratia di micropali (12 metri nel terreno, con tiranti di 35 metri) come nuovo fondamento della porzione di strada franata, è stata messa in posa la rete metallica paramassi su tutto il versante franato (insieme a uno strato di telo preseminato per ripristinarne la vegetazione), che sarà ancora al terreno con chiodature e corde armate in acciaio. In più, è stata terminata la costruzione di un nuovo muro di contenimento in cemento armato.

I lavori, che corrispondono a un investimento pari a 250mila euro, sono stati finanziati da un bando Pnrr sul dissesto idrogeologico vinto dal Comune a fine estate. Per tutta la durata del cantiere, via dei Norcini sarà chiusa al traffico, così da permettere la realizzazione dell’intervento. Per raggiungere Gombitelli, quindi, in questa fase è necessario passare da via Seimiglia. Ma il disagio dovrebbe risolversi prima del previsto. Adesso verrà installato un nuovo guardrail protettivo, per poi concludere l’opera con la totale riasfaltatura della carreggiata.

Nel frattempo, nel borgo di Casoli è in fase di posa la rete paramassi lungo la frana della Collina della Castellina, portata sul posto lo scorso venerdì con l’ausilio di un elicottero. Nei prossimi giorni verrà solidarizzata al terreno con chiodature e armata con funi d’acciaio incrociate, in modo da garantire la sicurezza dell’intero versante.