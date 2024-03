Frana di Balza Fiorita: "La via alternativa c’è. Basta metterla a posto"

"La viabilità alternativa esiste già: usiamola". Hanno fatto rumore, tra i residenti delle frazioni collinari che gravitano intorno a via Balza Fiorita, le decisioni prese dal Comune dopo il crollo definitivo della strada che comporterà un’interruzione prolungata della viabilità. La vecchia carreggiata è franata insieme al versante della montagna. Per ricavare una nuova pista su cui realizzare il bypass temporaneo dell’attuale viabilità, e a seguire la nuova strada definitiva, serviranno diverse settimane.

E allora, alcuni residenti hanno fatto notare che una ‘pista’ alternativa all’attuale viabilità già esiste: si tratta di una strada sterrata che non versa in buone condizioni. Ma, stando a quanto riportano, "basterebbe poco per sistemarla", e nello specifico pareggiare un po’ il manto stradale e rimuovere la vegetazione che ha invaso la strada bianca. Certo, non ci potrebbero passare i bus diretti al Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema, "ma una macchina per volta sì", viene sottolineato. Dal momento che gli autobus resteranno comunque esclusi dal circuito per un po’, la soluzione ipotizzata avrebbe quantomeno il vantaggio di riaprire la circolazione alla viabilità privata, anche se servirebbero alcuni accorgimenti, primo fra tutti un sistema per regolare il traffico nelle due direzioni, dal momento che la strada non sarebbe comunque abbastanza larga da far passare due veicoli affiancati.

