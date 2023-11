Frana Albetreta. Partita la messa in sicurezza

Le circa quindici famiglie di via Albetreta semi-isolate da domenica a causa della frana dovuta alle forti piogge dovranno pazientare ancora qualche giorno prima di poter di nuovo transitare in auto. Ieri mattina, nonostante il brutto tempo, ha preso il via l’intervento di primissima messa in sicurezza (nella foto) e la speranza è che entro metà la prossima settimana la strada, attualmente percorribile solo a piedi, possa essere finalmente riaperta al transito dei mezzi. L’intervento è figlio dei recenti sopralluoghi ed è stato elaborato dall’ufficio tecnico comunale, con il supporto della ditta incaricata, al fine di ripristinare le condizioni necessarie alla riapertura del tratto di via Albetreta, strada che parte da via Strettoia per poi salire fino in collina (la frana si era verificata dopo 300 metri dall’imbocco a valle).

Quanto all’intervento partito ieri, è previsto che il versante venga rinforzato con una struttura formata da alcuni micropali infissi nel terreno e un elemento trasversale su cui verrà collocata in via temporanea una lastra di metallo a protezione del fronte stradale. Inoltre è in corso la realizzazione di un cordolo sulla viabilità sovrastante, per arginare ulteriori infiltrazioni d’acqua piovana e proseguono le indagini sul posizionamento di altri elementi che resteranno a supporto della parete collinare in via definitiva.

L’auspicio dell’amministrazione comunale, maltempo permettendo, come detto è quello di concludere l’intervento per l’inizio della prossima settimana, sollevando così dalla situazione di disagio le famiglie che si trovano, ad oggi, in una condizione di semi-isolamento.

Daniele Masseglia