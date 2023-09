Fotografa in mezzo ai binari il treno in arrivo e si scansa all’ultimo

Pietrasanta, 14 settembre 2023 – Temerario, imprudente o cos’altro? È quello che si sono chiesti i cittadini di fronte a un uomo che martedì si è piazzato in mezzo al secondo binario della stazione per fotografare un treno in arrivo da nord. Una scena che ha suscitato apprensione e sconcerto alla luce anche di ciò che spesso, purtroppo, le cronache raccontano.

L’episodio è avvenuto intorno alle 16.30 ma a quell’ora la stazione era deserta. Ad accorgersi del “blitz“ sono stati alcuni cittadini tornati al parcheggio a disco orario nel piazzale esterno, lato via Caduti lager nazisti. Quanto poi è sbucato il treno, il macchinista ha azionato più volte il fischio per avvertire l’incauto invasore, il quale è risalito sul marciapiede per poi andarsene. I presenti hanno trattenuto il fiato dallo spavento, ma né alla Polfer né a Rfi risulta l’invio di apposite segnalazioni. Non trattandosi di un tecnico, saranno visionate le telecamere per risalire alla sua identità.

d.m.