Forza Italia Viareggio: Nuove nomine e strategie per le elezioni Amministrative

Continua la crescita e la riorganizzazione di Forza Italia Viareggio, dopo l’elezione all’unanimità del segretario Vittorio Fantoni durante il recente congresso. Sono stati infatti nominati i membri della giunta e del coordinamento comunale. La scelta di vice segretario è ricaduta su Stefano Dalle Mura, che ha ricevuto anche la delega alle politiche turistiche, nautica e dipartimenti. Gli altri membri della giunta con relative deleghe sono Stefano Simonetti (enti locali ed urbanistica), Barbara Taddei (verde e politiche dello sport), Marco Lagi (polizia municipale e tesseramento), Alessandro Bini (formazione), Carlo Briganti (tesoreria), Paolo Poli (responsabile seniores), Serena Innocenti (responsabile azzurro donna), Filippo Passaglia (rapporti con associazioni volontariato), Narciso Bertozzi (tradizioni popolari e carnevale). Conferite anche le deleghe ai membri del coordinamento comunale, in particolare a Laura Summonti (area progetti sociali), Francesco Antongiovanni (settore florovivaistico), Alessandra Fantoni (comunicazione ), Antonio Esposito (aree pubbliche e mercati), Ardian Joka e Arben Milhai (rapporti comunità albanese), Luca Marchetti (mercato finanziario), Marianna Saccà (tutela degli animali).

"Sono felice delle nomine perché si tratta di un gruppo composto da persone di assoluta qualità e che coprono tutti i settori strategici per cominciare a preparare il programma ed il percorso che ci porterà alle elezioni Amministrative del prossimo anno – sottolinea il segretario Vittorio Fantoni –. Abbiamo una presenza forte del partito sul territorio e in programma una serie di iniziative che ci metteranno a contatto con i cittadini, per dialogarci costantemente e far crescere sempre di più la nostra forza politica".