Forza Italia, Lega e civica unanimi "Il nostro candidato è Giovannetti"

Forza Italia, Lega e “Pietrasanta prima di tutto“ hanno deciso: andranno tutti uniti a sostegno della candidatura-bis del sindaco Alberto Giovannetti. Quest’ultimo, pertanto, non verrà sacrificato in nome dell’unità della coalizione dopo che il coordinamento regionale di FI aveva inserito nel ventaglio delle ipotesi quella di un terzo nominativo, a patto che Giovannetti e Simoni facessero un passo indietro. Ma dato che Fratelli d’Italia non intende rinunciare a Massimiliano Simoni, le tre forze pro-Giovannetti la prossima settimana faranno una conferenza per l’annuncio ufficiale della candidatura. Significa, sorprese a parte, che ai nastri di partenza ci saranno quattro candidati: due del centrodestra (Giovannetti e Simoni), uno del centrosinistra (Lorenzo Borzonasca) e uno del Terzo polo (Luca Mori). "Abbiamo tentato in ogni modo di riunire le forze di centrodestra – scrivono – offrendo ampia disponibilità sia nell’azione di governo della città che nella costruzione del proseguo della maggioranza di governo. L’obiettivo era riunire tutti, anche chi senza motivo ha voltato le spalle a chi li aveva votati. Eravamo disposti a sacrificare tutti qualcosa, ma il nostro appello è caduto nel vuoto. Dal 2000 la città è cresciuta diventando un punto di riferimento per tutto il centrodestra in Toscana. Questa eredità non può andare persa: l’obiettivo è non consegnare Pietrasanta alla sinistra. Il mandato di un sindaco non può esaurirsi in soli 5 anni ed è opportuno sostenere le candidature dei sindaci uscenti: pertanto sosterremo Giovannetti anche per i prossimi cinque anni di governo".

Polemiche nel centrosinistra dopo che i manifesti elettorali di Borzonasca in località Pieve, a Valdicastello, sono stati oscurati da un necrologio: "Sono amareggiato, invierò una contestazione scritta alla ’Pietrasanta Sviluppo’, certo che una svista del genere non verrà ripetuta in futuro".