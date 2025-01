Forte si scalda con lo show. Le feste nei locali più esclusivi

Locali esauriti e grande voglia di divertimento in piazza e nei ritrovi della Versilia storicamente punto di riferimento per una clientela che arriva da tutta la regione per vivere la notte più lunga dell’anno all’insegna dell’allegria, del ballo e della buona musica. In piazza si è ballato aspettando la mezzanotte a Forte dei Marmi con uno spettacolo organizzato dal Comune e che ha richiamato migliaia di persone.

La festa di Capodanno è scoppiata anche nei locali e nei ritrovi più esclusivi della Versilia. Con cene nei risoranti e balli sfrenati nelle discoteche. Il locale per eccellenza a S.Silvestro e non solo è la Capannina di Franceschi che era tirata a lucido per una festa che ha fatto registrare il tutto esaurito. La coreografia di festoni, luci e palloncini era impreziosita da ledwall e da un palco che è stato allargato per permettere le esibizioni previste in una scaletta ricca e nutrita. Nel corso della cena, presentati da Andrea Sera, si sono esibiti la cantante e il balletto Black Label interpretando aria tratte da film di successo. Poi il tenore Emanuele Servidio ha proposto pezzi classici americani e omaggiato Puccini con il “Nessun dorma”. Tra le pause dei vari intermezzi di spettacolo la musica dance proposta dal resident dj Charlie Dee premiato a livello nazionale.

Verso le 23.45 è salito sul palco Jerry Calà per il countdown della mezzanotte. Jerry inizialmente ha fatto abbassare la musica e ha ricordato con parole affettuose e venute dal cuore il patron Gherardo Guidi che per 44 anni ha guidato la Capannina ed è scomparso di recente. “Da quasi trent’anni sono qui in Capannina è questa è la prima volta senza Gherardo, una grande persona alla quale deve davvero molto. Lo saluto con affetto come fate anche voi. Dobbiamo essergli riconoscenti per l’entusiasmo, la passione e la competenza che ha messo nel suo lavoro. Ciao Gherardo”. Tra il pubblico anche il petroliere proprietario della Erg ed ex presidente della Sampdoria Edoardo Garrone. Poi sul palco, alla presenza anche di Stefano Busà re del pianobar, il brindisi e il via alle danze.