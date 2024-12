Forte dei Marmi: concerti di Capodanno tra gospel, anni '90 e classici

Tre giorni all’insegna della musica per ogni palato. Dal gospel alle hit anni ’90, fino ad arie classiche e sinfoniche. Anche stavolta Forte dei Marmi saluterà il passaggio al nuovo anno a suon di note grazie ai tre eventi in agenda dal 29 dicembre al 1° gennaio in piazza Garibaldi su iniziativa dell’amministrazione comunale in collaborazione con Villa Bertelli. Cittadini, turisti e visitatori saranno accompagnati verso il 2025 con un ricco programma che abbraccerà una vasta gamma di generi musicali.

"Forti del successo delle edizioni passate – spiegano l’assessore Graziella Polacci e il presidente di Villa Bertelli Ermindo Tucci – abbiamo scelto di confermare una formula collaudata che include i tre appuntamenti principali: il concerto gospel, la festa di San Silvestro e il concerto di Capodanno. Anche quest’anno vogliamo omaggiare il pubblico con la magia delle atmosfere viennesi, proponendo le più celebri melodie della famiglia Strauss, simbolo di eleganza e celebrazione".

Si parte il 29 dicembre alle 17 con il concerto di “The Joyful Gospel Ensemble“, gruppo che offrirà un repertorio con i più famosi classici spiritual e gospel, insieme a grandi successi internazionali. Il 31 dicembre toccherà invece alla grande notte sotto il Fortino dalle 21,30 alle 2,30. La serata, condotta da Caterina Ferri, vedrà sul palco gli “About That Night“, band di grande talento e carisma nota per le sue tournée internazionali e le performance sui più prestigiosi palchi d’Italia. Grazie alla front-woman Ilaria, capace di unire canto e danza, il pubblico potrà scatenarsi su un repertorio che spazia dalla dance anni ’90 ai successi contemporanei, passando per il pop, house e rock, tutti rivisitati con arrangiamenti moderni e coinvolgenti. Prima dello scoccare della mezzanotte il brindisi di fine anno sarà accompagnato dagli auguri ufficiali dell’amministrazione comunale. La festa proseguirà fino a tarda notte con le selezioni musicali del dl Shake.

Il 1° gennaio, infine, spazio al concerto di Capodanno. Alle 12 il soprano Silvia Pacini e il tenore Vladimir Reutov, accompagnati dall’orchestra “Domenico Scarlatti“ diretta dal maestro Paolo Biancalana, eseguiranno una selezione di brani tratti dal repertorio della famiglia Strauss. Dal “Kaiser Walzer“ alla festosa “Marcia di Radetzky“, passando per il “Bel Danubio Blu“ e la spumeggiante “Pizzicato Polka“, il concerto promette di incantare il pubblico con la sua eleganza e raffinatezza.