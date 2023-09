L’arte di Pietro Serra sarà in mostra al Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi. Serra, pittore figurativo sardo, arriva per la sua personale in Versilia al Mug e al Logos Hotel da sabato a giovedì 2 settembre. La rassegna sarà l’ultima per questo anno in Versilia del percorso espositivo intrapreso dai curatori Silvia Landi e Giacomo Mozzi. Un percorso che ha visto diverse importanti pubblicazioni e mostre. Serra, nella personale, porterà il figurativo, un figurativo che arriva alle emozioni, alle paure, ai silenzi e alle passioni delle persone. Il vernissage è previsto per sabato alle 17 Mug, per poi proseguire la visita delle opere al Logos Hotel, sempre al Forte.