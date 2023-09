forte dei marmi

Ancora aperte le iscrizioni per la "Run for Airc", la corsacamminata non competitiva per sensibilizzare su prevenzione e ricerca fissata per il 15 ottobre con un percorso di 4,5 o 9 chilometri, a partire dal Pontile. Possibile aderire all’ufficio informazioni turistiche (0584 280292), alla Fondazione Airc (055.217098), o su www.airc.itrun4airctoscana