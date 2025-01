Natale a Forte dei Marmi, luminaria accesa dal 20 novembre

Forte dei Marmi, 17 ottobre 2021 - Dal 20 novembre Forte dei Marmi accenderà le luci di Natale su tutto il territorio. E quindi promette di essere il primo Comune della Versilia a presentare per tempo il proprio suggestivo aspetto invernale. Nell’atto di indirizzo approvato nei giorni scorsi dalla giunta c’è un nutrito programma che prevede molte soprese: pista di pattinaggio, animazione per bambini e una mostra di presepi napoletani che verrà ospitata a Villa Bertelli. Per quanto riguarda la luminaria proseguirà la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale che contribuirà a sostenere il costo delle luci (con il contributo riconosciuto del Comune), e sarà articolata sulle strade del centro ma anche nelle frazioni di Vittoria Apuana, Caranna e Vaiana, e corredata da elementi aggiuntivi quali alberi di natale e ulteriori arredi urbani che caratterizzeranno il pontile ma anche le piazze dei vari quartieri.

Tutto sarà pronto il 20 novembre e Forte dei Marmi resterà ’vestita a festa’ fino al 9 gennaio. Prezioso sarà anche il supporto del Comitato Villa Bertelli per proporre attrazioni aggiuntive in un periodo dell’anno che negli ultimi tempi ha visto un forte rilancio del concetto del ’mare d’inverno’ con notevole afflusso di turisti e indotto non da poco per le attività che sperano finalmente in uno shopping rasserenato da un Natale 2021 covid-free.

Sarà infatti montata una pista per il pattinaggio su ghiaccio, aperta al pubblico sette giorni a settimana, con attrazioni specifiche "con orario articolato che tenga conto del periodo della vacanze scolastiche natalizie" – è la linea seguità dalla giunta. Sempre a Villa Bertelli si potrà visitare il Regno di Babbo Natale con arredi, animazioni ed attrazioni finalizzate in particolare alla fascia di età dei bambini. Sempre all’interno del contenitore culturale di Vittoria Apuana verrà allestita una mostra di presepi napoletani con composizioni particolarissime tipiche delle sapienti mani dell’artigianato campano, con i celebri ’personaggi illustri’ che verranno riprodotti come personaggi della Natività. Il programma di proposte natalizie comprende anche la realizzazione di un programma di spettacoli per bambini, articolata in dieci incontri, da mettere in scena sempre a Villa Bertelli nel periodo ottobre - dicembre Francesca Navari