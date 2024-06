Forte come l’amore. Cupido strega la Ferragni. Lui è l’ortopedico dei vip

Ci sarebbe una liaison pontremolese all’orizzonte per l’influencer Chiara Ferragni (foto), quasi 30 milioni di followers su Instagram, che così balza nuovamente al centro del gossip. L’indiscrezione del sito mam-e.it e rilanciata da Dagospia ha fatto ben presto il tam-tam sui telefoni e i social dei cittadini lunigianesi, proprio perché – appunto – la nuova fiamma della Ferragni sarebbe l’ortopedico di Pontremoli Andrea Bisciotti, classe 1993, che da anni vive e lavora a Milano, all’Humanitas. I due si sarebbero conosciuti a Forte dei Marmi, presentati da alcuni amici in comune, e da lì in poi sarebbe iniziata la loro frequentazione. L’influencer cremonese nelle ultime settimane ha spesso bazzicato in Versilia e un altro importante ’indizio’ è poi il ’follow’ della Ferragni al profilo Instagram dell’ortopedico pontremolese. Certo è che di notizie ufficiali ancora non ce ne sono, ieri la Ferragni ha postato ’stories’ da Capri mentre poco o nulla si sa dell’ortopedico lunigianese che sui social ha il profilo privato con accesso limitato.

Della vita privata di Chiara Ferragni si è discusso tanto e si sa tutto, prima le vicende giudiziarie poi la separazione con Fedez e l’uscita con Tony Effe. Adesso l’accostamento al meno famoso ortopedico pontremolese. Per il momento quella raccolta da Dagospia rimane dunque un’indiscrezione.

Sebastiano Mazzoni