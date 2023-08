Forte Bando pacchetto scuola Incentivi per gli studenti

Bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto scuola” per l’anno scolastico 20232024, finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) delle superiori. L’Isee del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o Isee minorenni nei casi previsti non deve superare i 15.748,78 euro; necessaria età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni), compiuti entro il 22 settembre 2023. Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti diversamente abili, con handicap o con invalidità non inferiore al 66%. La domanda d’ammissione al bando deve essere diretta al Comune entro e non oltre il 22 settembre tramite pec a [email protected] o mediante consegna diretta all’ufficio protocollo. Per info: 0584280234 e-mail [email protected]