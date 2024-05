Forte afflusso alla prima assemblea con voto in presenza: "Grazie alla compagine sociale e al nostro personale"

I componenti del cda per il triennio 2024-2026: Enzo Maria Bruno Stamati, Giuseppe Menchelli, Corrado Solano Lazzotti, Pietro Salatti, Marco Alberto Landi, Titano Trento Marsili, Stefania Prosperi, Giulia Rossi, Laura Silvestri. All’Una Hotel di Lido di Camaiore i soci della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana hanno deliberato il progetto di bilancio 2023 e modificato alcuni punti dello Statuto. Una importante affluenza in presenza della compagine sociale, con ben 1.062 soci votanti, di cui 329 per delega, con i numeri BVLG che confermano un ottimo risultato, toccando il record dei 15,1 milioni di utile, a conferma della buona gestione patrimoniale della banca. "Ringraziamo i soci – dicono cda e direzione – per la partecipazione e la vicinanza dimostrata anche in questa occasione e il personale che si è dimostrato fondamentale per lo svolgimento dei lavori assembleari".