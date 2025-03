Formaggi e latticini fonte di salute

Nel 1983 viene creata la gara “Westfield Sydney to Melbourne Ultra Marathon“, una corsa di 893 chilometri che collega le due città più importanti dell’Australia. Sidney e Melbourn; vi partecipano una marea di giovani in primis tanti atleti diciottenni; si corre durante il giorno ci si riposa la notte per dormire; tutti si aspettavano la vittoria di qualche atleta professionista ma non andò così; a vincere la pesantissima gara fu un signore di 61 anni tale Cliff Young l’unico al mondo a correre per 5 giorni di fila senza mai dormire; non solo: mentre tutti gli altri concorrenti avevano ai piedi favolose scarpe da runner, egli correva (assurdo dirlo) con dei beceri stivali di gomma.

Spinto solo da cioccolate calde e tazze d’acqua, Cliff Young percorse l’intero tragitto di 893 km correndo per 5 giorni, 15 ore e 4 minuti di fila, tagliando il traguardo con 10 ore di anticipo rispetto al più veloce dei corridori professionisti.

Ovviamente la stampa si scateno’ per trovare spiegazioni ma il tutto era molto semplice: Cliff era solo un pastore che passava le sue giornate a rincorrere le pecore che erano scappate dal gregge negli immensi pascoli australiani; vista la sua povertà non poteva permettersi né trattori né fuoristrada ma solo le sue velocissime gambe; il tutto accompagnato da un peso corporeo ai minimi storici; sorpreso lui stesso dal suo trionfo non accettò il premio ma lo consegnò ai suoi giovani compagni di gara; la sua vita continuò nei verdi pascoli della sua Melbourne in splendida forma e tanta salute.

Interessante anche la sua dieta: cioccolata calda e tantissimo formaggio delle sue pecore. Morì a 81 anni dopo aver vissuto in modo splendido, alla faccia di chi dice che i formaggi sono dannosi visto che favoriscono eccessi di colesterolo; e infatti io nelle mie diete inserisco spesso formaggi e latticini a mio avviso vera fonte e di salute.