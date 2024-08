Fondazione Veneto. Ecco tutte le nomine

Sono stati nominati i nuovi componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori della Fondazione Vittorio Veneto di Forte dei Marmi. A firmare l’atto di investitura è stato il sindaco Bruno Murzi: le nomine infatti sono di competenza comunale, ad eccezione di due nominativi espressione dell’Associazione nazionale combattenti e reduci. A lasciare è il presidente uscente Paolo Lazzeri che conclude così il mandato. Le novità non mancano per il nuovo gruppo che andrà a guidare l’ente che detiene le proprietà immobiliari sicuramente più prestigiose, come il Caffè Principe e tutto il blocco di fondi fino a via IV Novembre: in ballo c’è infatti l’ambizioso progetto (che quindi dovrà prendere forma dopo la manifestazione di interesse lanciata un pò di tempo fa alla quale hanno partecipato studi tecnici di professionisti locali) di realizzazione della galleria tra via Spinetti e via IV Novembre. Un’idea che punta a potenziare lo shopping creando una galleria di boutique proprio nella parte retrostante il Caffè Principe. A far parte del consiglio di amministrazione della Fondazione Vittorio Veneto per il triennio previsto dallo Statuto, sono: Lorenzo Barberi, Italo Bibolotti, Renato Binelli, Angelo Franceschini, Laura Luciani, Luca Navari, Amleto Polacci, Riccardo Tarabella, Emanuela Zamjberoni. A far parte del collegio dei revisori dei conti, sempre a decorrere dalla scadenza del precedente collegio e sempre per la durata statutariamente prevista, sono invece i professionisti Paolo Bazzichi, Marco Mariani e Stefano Tommasi.