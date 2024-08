Flashdance, il musical immortale. In anteprima al Festival Versiliana il tour della versione teatrale

Per i nostalgici degli anni Ottanta, per chi ama il musical e la sua energia, per tutti quelli che non si stancano di vedere e rivedere il film che nel 1983 sbancò i botteghini dei cinema, e nei sogni degli spettatori e di quelli di Alex, la protagonista, tra danza e amore, che andrà in scena, domani sera, alle 21.30, al Festival La Versiliana, “Flashdance il Musical“, in anteprima per la prossima stagione teatrale 2024 2025. Anticipato il pomeriggio, allo Spazio Caffè, dall’incontro alle 18.30 con lo scrittore ed editore Antonio Padellaro che presenterà il suo libro “Solo la verità lo giuro“.

A quarant’anni dal grande successo del film cult, con protagonista Jennifer Beals, applaudito in tutto il mondo, viene proposta la trasposizione teatrale, prodotta da Marco Borzatta, con le coreografie e la regia di Enzo Paolo Turchi, la direzione musicale e gli arrangiamenti di Tony Labriola e la colonna sonora, da Oscar, con brani celebri come “What a feeling“ di Irene Cara, “Maniac“ di Michael Sembello, “Gloria“ di Umberto Tozzi nella versione di Laura Branigan e “Manhunt”, “I love Rock’n Roll” che verranno eseguiti in lingua inglese.

In uno spettacolo, che vedrà tra i protagonisti Alex Belli e Teresa Del Vecchio, che ripercorrerà la stora del film diretto da Adrian Lyne, di una Alex, Owens, che lavora come saldatrice di giorno e come ballerina in un locale notturno, coltivando il sogno di entrare all’Accademia di Danza di Pittsburgh. Si allena senza sosta, ma quando si reca alla scuola per partecipare a un’audizione si fa prendere dallo scoraggiamento e rinuncia. Una notte nel locale dove si esibisce incontra Nick Hurley, suo capo nella fabbrica. I due si piacciono, ma Alex non ritiene corretto iniziare una relazione con il proprio capo, ma nonostante questo, tra vicissitudini varie e avversità, i due si trovano legati in un’appassionata storia d’amore.

Nel frattempo Alex apprende di essere stata ammessa a un’audizione dell’Accademia di Danza; ma questo grazie a una raccomandazione di Nick. Tra mille dubbi si presenta al provino e anche se l’emozione le fa sbagliare il primo passo, con coraggio ricomincia e si lancia nella sua trascinante coreografia: un perfetto insieme di danza classica, moderna e breakdance, che le permette di conseguire l’ammissione.

I biglietti sono in vendita su Ticketone e alla biglietteria del Festival La Versiliana (aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22). Info 0584 265757.