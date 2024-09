Flagellata anche la Versilia. La Passeggiata sott’acqua

Dalla Passeggiata di Viareggio finita ancora una volta sott’acqua agli alberi caduti in varie zone, con danni alle macchine in sosta come avvenuto a Forte dei Marmi. E poi pioggia a volontà, chicchi di grandine in formato extralarge, forti raffiche di vento che hanno tirato giù ogni cosa, con una piccola tromba d’aria a Marina di Pietrasanta, e l’invito delle autorità cittadine a restare il più possibile a casa. È il bollettino dell’ondata di maltempo che si è abbattuta ieri anche in Versilia come nel resto della Toscana, con i telefoni che in breve tempo si sono riempiti di foto e filmati mandati da chi ha voluto testimoniare il fortunale nelle sue variegate forme.

Viareggio. Il violento temporale ha causato una scena già vista tante volte in passato ogni qualvolta piove più del normale, con la Passeggiata allagata e le persone costrette a fare il pediluvio. Sott’acqua anche diverse strade interne della città, tra cui via Rosmini, via Leopardi, via Puccini e via Pacinotti, subito chiuse al traffico per motivi di sicurezza. Così come il quartiere del Terminetto, le serre alle Bocchette, la Darsena, la Marina di Torre del Lago, la via di Montramito e via Aurelia nord.

Camaiore-Massarosa. I disagi più grossi sono stati registrati nella zona di Capezzano Pianore e Piano di Mommio a causa di chicchi di grandine delle dimensioni di palline da ping-pong. Si contano numerosi danni sia alle macchine che a serre, vetrate e terrazze.

Pietrasanta. Una pianta è caduta in mezzo all’Aurelia, all’altezza dei “Giardini della Versilia“ (zona Portone), comportando la chiusura dell’incrocio tra la statale e via Unità d’Italia. Nella stessa zona è cascato un albero in via Marella, e così pure in via Fiumetto dietro l’ex colonia Laveno e in via Padule. Chiuso per allagamento il sottopasso pedonale che unisce il centro città al terminal bus della stazione (è stato riaperto intorno alle 18,30), mentre a Marina di Pietrasanta una piccola tromba d’aria ha fatto volare lettini, ombrelloni e tende negli stabilimenti balneari.

Forte dei Marmi. Molte strade del centro sono finite sott’acqua e diverse piante sono cadute nelle stradine interne. In un caso con conseguenze serie, vedi il pino stramazzato addosso a un’auto in sosta, danneggiando il tetto e la parte posteriore (nella foto sotto).

Vigili del fuoco. Oltre alle varie protezioni civili comunali, il maltempo da ieri ha impegnato fin dalle prime ore le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Pietrasanta e Viareggio, con i centralini che hanno squillato tutto il giorno a causa delle segnalazioni dei cittadini arrivate da tutta la Versilia. Complessivamente sono stati effettuati 7 interventi, conclusi intorno all’ora di pranzo, più molti altri che si sono prolungati fino a sera visto che dopo le 18 era atteso il secondo fronte della perturbazione.

Daniele Masseglia