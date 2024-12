Fisioterapista in rsa. Personal trainer in palestra

FISIOTERAPISTA

Coop Il Girasole ricerca per Residenza Sanitaria Assistenziale nel Comune di Seravezza. Preferibile esperienza con pazienti anziani e persone fragili

ottime capacità relazionali, disponibilità immediata

Proposta: contratto iniziale a tempo determinato con finalità di inserimento / collaborazione a partita Iva - Part-time (22 ore settimanali) con orario prevalentemente di mattina. www.indeed.com

PERSONAL TRAINER

Per azienda 20 Training Lab a Viareggio. Persona grintosa, proattiva, esperienza in allenamenti one to one, determinata e possedere buona competenza nella gestione delle criticità. In azienda viene data la possibilità di crescita. Retribuzione: €800 - €1.400 al mese. Ore previste: 25 a settimana. Cv [email protected]

VERNICIATORE AUTO

Carrozzeria cerca con esperienza nel settore della carrozzeria o nautica, conoscenza tecnica della verniciatura a spruzzo. Contattare 0585858370