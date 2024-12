Fiorillo: "È un bellissimo regalo di Natale"

"È una notizia che ci aspettavamo, ma non alla vigilia di Natale: un bellissimo regalo che accogliamo con grande soddisfazione e che ci consente di lavorare su nuovi progetti". Parola del dirigente scolastico del “Don Lazzeri-Stagi“ Giovanni Fiorillo (nella foto), alla sua prima esperienza a Pietrasanta, oltre che in questo ruolo, e già alle prese con una prova di fuoco mica da ridere. Prova che al momento segna un ottimo punteggio visto che il temuto accorpamento con il “Marconi“ di Viareggio è stato rinviato di un anno. In realtà la bella notizia è doppia in quanto la decisione della Regione arriva a pochi giorni dal via libera a tre importanti progetti da parte del “Don Lazzeri-Stagi“ alla luce di quanto deliberato il 19 dicembre da collegio docenti e consiglio d’istituto. "Il primo – spiega Fiorillo – è l’ampliamento dell’offerta formativa al liceo artistico ’Stagi’ con l’avvio del corso serale. Il secondo riguarda l’approvazione del percorso sperimentale quadriennale all’indirizzo agrario-filiera formativa tecnologica professionale del ’Don Lazzeri’. Il percorso, agganciato all’istituto ’Eccellenza agroalimentare Toscana’ di Grosseto, sarà un’opportunità di due anni riservata ai neo diplomati".

Il terzo progetto, già approvato e ora confermato, riguarda il corso serale per adulti e studenti (extra percorso formativo ordinario) all’indirizzo costruzione ambiente e territorio (Cat) del “Don Lazzeri“. "Tutto questo – conclude – ci consente ora di lavorare per potenziare la nostra offerta formativa. Dimostreremo con i fatti le potenzialità del nostro istituto".

d.m.