Finti agenti truffano anziana. Rubata anche collana d’oro

Non si è accontentato di averle portato via, con l’inganno, tutto gli oggetti preziosi di una vita. Prima di andarsene, infatti, le ha rubato anche la collana d’oro, un importante ricordo, che l’anziana portava al collo. È questo l’epilogo dell’odiosa truffa ai danni di una donna di 92 anni, residente a Torre del Lago. Agganciata dei malviventi che ieri mattina l’hanno contattata spacciandosi per poliziotti, ed informandola che la figlia aveva provocato "un gravissimo incidente". Niente di vero. Ma l’incalzante ricostruzione del falso agente, infarcita di particolari credibili, ha mandato in confusione l’anziana.

Il truffatore, come da copione, ha illustrato tutti i guai a cui la figlia della donna sarebbe andata incontro, e ha proposto il pagamento di una fantomatica cauzione come unica soluzione per evitarle il carcere. Alla pantomima ha partecipato anche una complice della banda, che, spacciandosi per la figlia della vittima, ha implorato la madre di aiutarla. Di lì a pochi minuti a casa della 92enne si è presentato un sedicente avvocato, al quale l’anziana - non avendo contanti - ha consegnato tutti i gioielli. E quell’uomo, robusto come mostrano le immagini delle videocamere, è riuscito anche a sfilarle dal collo anche la catenina, prima di fuggire via a bordo di un’auto facendo perdere le tracce. Resta però, nei filmati della sorveglianza, anche la targa del veicolo a cui le vere forze dell’ordine ora stanno dando la caccia.