Finisce in carcere per violenza privata. Fermato da agenti di polizia fuori servizio La Polizia ha arrestato un marocchino di 50 anni a Seravezza in esecuzione di un ordine di carcerazione per violenza privata emesso dalla Procura di Lucca. L'uomo è stato associato in carcere a Lucca per scontare 1 mese di reclusione.