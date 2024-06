Finge di cadere e sfila l’orologio. Vittima la coppia che l’ha soccorso

Ha finto di cadere a terra e, mentre una coppia soccorreva, ha sfilato via l’orologio super lusso. Con l’avvio della stagione turistica i ladri dei preziosi accessori da polso sono tornati all’attacco con ben tre colpi registrati in una sola settimana. L’ultimo, in ordine di tempo, ha visto involontaria protagonista un coppia di Modena di 73 anni: intorno alle 20 i coniugi erano a piedi in via Mazzini, appena usciti da un’agenzia immobiliare per trattare l’acquisto di un immobile. Evidentementre erano stati pedinati attentamente da un malintenzionato che ne ha seguito gli spostamenti, mettendo poi in atto un ’trucchetto’. Infatti l’uomo – definiti di giovane età, alto con i capelli biondi e apparentemente senza particolari indizi che potessero rivelarne una specifica etnia – si è avvicinato a loro e ha finto di cadere a terra. Come reazione istantanea la coppia è corsa in aiuto e l’ha sorretto ma a quel punto lo sconosciuto è balzato in piedi e ha sfilato via dal polso alla donna un prezioso Patek Philippe da 20mila euro per poi scappare via a gambe levate. Il giovane ha evidentemente scelto la vittima più vulnerabile visto che il marito – noto ex industriale – indossava un orologio ancora più costoso.

Sul posto è intervenuta una volante della polizia di Forte dei Marmi per raccogliere l’identikit dell’uomo: ancora non è stata formalizzata denuncia dal momento che la coppia doveva rientrare in tempi rapidi a Modena. Gli agenti comunque sono già al lavoro e hanno acquisito i filmati di videosorveglianza presenti sul territorio, visto che sul territorio comunale c’è stato anche un incremento di telecamere che potrebbero pertanto agevolare le indagini.

Nei giorni scorsi invece è stata presa di mira una coppia di cinquantenni che stava tornando a piedi in hotel dopo aver cenato in un noto ristorante. Poco prima di raggiungere l’albergo i due sono stati avvicinati da due individui che hanno messo in atto l’amichevole ’tecnica dell’abbraccio’, portando via all’uomo un Rolex d’oro da 30mila euro per poi far perdere le proprie tracce a bordo di uno scooter. sempre in settimana colpito un altro signore che passeggiava in centro. Le forze dell’ordine invitano alla massima attenzione visto che – come accaduto in passato – una banda organizzata potrebbe aver pianificato interventi a ripetizione a Forte dei Marmi meta di un turismo alto spendente.

Francesca Navari